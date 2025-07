Ferroviário e Horizonte encaram líderes e brigam por última vaga no G-4 na Série D

Vizinhos na tabela de classificação do Grupo A3, Tubarão e Galo do Tabuleiro têm adversários difíceis pela frente neste domingo, 27, na última rodada da fase de grupos

Diante dos dois primeiros colocados, Ferroviário e Horizonte entram em campo neste domingo, 27, às 16 horas, disputando a última vaga do G-4 do Grupo A3 da Série D. Na rodada final da fase de grupos, o Tubarão da Barra recebe o Central-PE, no Estádio Presidente Vargas, enquanto o Galo do Tabuleiro viaja até Natal (RN) para enfrentar o América-RN, na Arena das Dunas.

Os cearenses estão empatadas com 17 pontos, com a equipe metropolitana levando a melhor no saldo de gols: -1 contra -4 do time da Barra do Ceará. Por isso, o Horizonte é o quarto colocado, e o Ferrão aparece logo atrás, na quinta posição.