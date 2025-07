Floresta recebe ABC no Domingão para se consolidar no G-8 da Série C

Floresta briga por classificação para a segunda fase da Série C / Crédito: Kely Pereira / Floresta EC

Buscando permanecer no G-8, o Floresta enfrenta mais um desafio na busca pelo avanço à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Lobo da Vila Manoel Sátiro receberá o ABC-RN, neste sábado, 26, às 17 horas, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE). O duelo é válido pela 14ª rodada e terá transmissão no canal do YouTube Nosso Futebol+. Após perder por 2 a 1 para a Ponte Preta-SP, na rodada passada, o Verdão busca, em seus domínios, a recuperação imediata para seguir na zona de classificação para a segunda fase. Como mandante nesta Terceirona, o Floresta só foi superado uma vez — justamente na estreia da equipe em casa, contra o Londrina-PR, por 2 a 0, no próprio Domingão.

De lá para cá, o Lobo está em uma série de cinco jogos de invencibilidade dentro dos seus domínios, tendo três vitórias consecutivas, diante de Itabaiana-SE, Brusque-SC e Ypiranga-RS. A forte campanha em território cearense condicionou o Verdão a ocupar a sétima colocação na tabela, com 19 pontos somados. A pontuação, aliás, aproxima-se da média histórica necessária para fugir do rebaixamento, que é de 21 pontos. Ou seja, em caso de triunfo no confronto nordestino, o Floresta atingirá a pontuação para garantir permanência na Série C e conseguirá se consolidar no G-8, podendo chegar até a quarta posição. Para o embate no Domingão, o técnico Leston Júnior não poderá contar com o meia Robson Alemão, em período de transição após lesão, e nem com o atacante Ruan, que se recupera de luxação no cotovelo esquerdo.

Se o Floresta está sendo imponente como mandante, a equipe potiguar tem dado trabalho longe de Natal (RN). O ABC, que vem de empate contra o Maringá-PR, ainda não perdeu como visitante na Série C: em sete jogos fora de seus territórios, o Elefante empatou cinco vezes e ganhou outras duas. Tem o terceiro melhor aproveitamento neste quesito na Terceirona, empatado com o São Bernardo-SP (52,4%). "Agora mais um enfrentamento difícil, contra um visitante indigesto. O ABC é o terceiro melhor visitante da Série C na atual temporada, um adversário que, fora de casa, vem colocando muitas dificuldades contra todos os adversários. A gente espera um jogo difícil, equilibrado, mas entende estar vivendo um bom momento, o que nos credencia a fazer um grande jogo para conseguir uma vitória, que será de fundamental importância na nossa caminhada na competição", avaliou Leston Júnior, técnico do Floresta.