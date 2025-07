Surpresa na reta final, Horizonte depende de si para avançar ao mata-mata da Série D

O Horizonte depende apenas de si para se classificar para o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. A missão, contudo, não será fácil, uma vez que o Galo enfrenta o América-RN, vice-líder do grupo A3, na Arena das Dunas, em Natal (RN) às 16 horas da tarde do domingo, 27.

No mesmo dia e horário, o Ferroviário enfrenta o líder Central-PE, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, buscando também avançar de fase. As duas equipes cearenses têm 14 pontos, com o Bicolor tendo a vantagem no saldo de gols: -1 contra -4 do Ferrão.