Sexto na Série C, Floresta está a dois pontos da média histórica para fugir da queda

O Floresta venceu o Ypiranga no Domingão pela Série C. / Crédito: Kely Pereira/Floresta EC

O Floresta faz uma campanha história na Série C de 2025. Após um mau início com somente um ponto nas três primeiras rodadas, a equipe comandada por Leston Júnior reagiu no campeonato e é atual sexta colocada no torneio — dentro da zona de classificação para a segunda fase. Com 19 pontos em 12 rodadas, a equipe cearense igualou sua pontuação total da edição 2024 do torneio, tendo ainda sete jogos a serem disputados. Desde que a terceira divisão adotou a primeira fase com 19 jogos e um grupo único, a média de pontos para não ser rebaixado é de 21, deixando o Lobo da Vila Manoel Sátiro a uma vitória da permanência.

A artilharia da equipe é dividida por três jogadores: Ícaro, Matheus Ludke e Ruan, com somente o último atleta sendo um jogador de ataque. Isso ocorre devido à forte bola aérea da equipe cearense, responsável pela maior parte dos gols anotados pelo Lobo da Vila. Como exemplo, três dos últimos cinco gols anotados pela equipe surgiram de bola aérea e foram anotados por defensores. O fator casa também é outro grande trunfo do Floresta. Na Série C, a equipe tem somente uma derrota no estádio Domingão, em Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza), datada da segunda rodada do certame. Desde então, foram cinco jogos como mandante, com quatro vitórias e apenas um empate. Fora de casa os números são piores, tendo somente uma vitória, contra o Botafogo-PB, na quinta rodada. Mesmo assim, os empates por 0 a 0 nas partidas contra Ituano-SP e Náutico-PE, times que estão no G-8 do campeonato, mostram a capacidade do Lobo da Vila em conseguir pontos fora de casa.