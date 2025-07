Ferroviário é derrotado pelo Horizonte e deixa a zona de classificação da Série D

Com o revés diante do Galo, o Tubarão da Barra caiu duas posições na tabela do grupo C

Em duelo da 12ª rodada da Série D, o Ferroviário amargou uma derrota de 2 a 0 para o Horizonte, na tarde deste domingo, 13, no Estádio Domingão. Os gols do Galo do Tabuleiro foram anotados por César Sampaio e Caio Pedro. Com o revés, o Tubarão da Barra chega ao terceiro jogo sem vencer e desce para a 5ª colocação na tabela do grupo C, deixando a zona de classificação.

O Horizonte, por sua vez, iguala a pontuação do Ferroviário, com 14 pontos somados e passa a ocupar a 5ª colocação no grupo, uma posição acima do clube coral. Na próxima rodada, penúltima da primeira fase, o Galo receberá o líder Santa Cruz no Domingão; enquanto o Tubarão visitará o Santa Cruz de Natal, no Nazarenão, no Rio Grande do Norte.