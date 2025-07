Floresta vence Ypiranga e entra no G-8 da Série C do Brasileirão

O Floresta subiu na tabela da Série C após uma vitória conquistada. Na noite deste sábado, 12, no estádio Domingão, em Horizonte, região metropolitana de Fortaleza, o Lobo da Vila bateu o Ypiranga-RS por 2 a 1 pela 12ª rodada da terceira divisão.

Com a vitória, o Floresta sobe de colocação, indo da nona para a sexta colocação, e entra no G-8 da competição. A equipe volta a campo pelo torneio, onde busca o acesso à Série B, já no próximo sábado, 19, às 19h30min, quando enfrenta a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.