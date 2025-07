Ferroviário anuncia a saída do treinador Tiago Zorro após sequência negativa

O Ferroviário oficializou na tarde desta segunda-feira, 14, a saída do treinador Tiago Zorro do comando da equipe. O treinador foi dispensado após a equipe coral ter sido derrotada pelo Horizonte, pelo placar de 2 a 0, no domingo, 13.

A queda do técnico veio em meio ao maior período de crise do Ferrão na temporada. Contando Série D e Copa do Nordeste, a equipe cearense não vence há cinco partidas e saiu do G4 do Grupo A3 no fim de semana.

Entre os problemas do trabalho do treinador, estava a falta de vitórias do Ferroviário fora de casa no Campeonato Brasileiro. Além disso, os empates contra Treze e Sousa, os dois últimos colocados do grupo, foram motivadores para a saída do comandante.

Entre os grandes feitos de Tiago Zorro a frente do Tubarão estão a quarta colocação no Campeonato Cearense e a ida às quartas de final da Copa do Nordeste. No torneio regional, o Ferrão fez grande campanha ao avançar em terceiro lugar em um grupo que contava com Fortaleza, Sport, Vitória e CRB.