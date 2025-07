Por cânticos homofóbicos, Maracanã perde 3 pontos na Série D em decisão inédita do STJD

Na ocasião, conforme relatado pelo árbitro potiguar Leonilson Fernandes Trigueiro Filho em súmula, torcedores presentes nas arquibancadas do estádio Almir Dutra, em Maracanã, proferiram palavras homofóbicas ao técnico adversário, Washington Luiz, no final da partida.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Maracanã nesta segunda-feira, 14, com a perda de três dos nove pontos conquistados pelo time na Série D do Brasileirão. A ocorrência ao clube cearense foi aplicada por conta de atos discriminatórios de homofobia praticados pela torcida da equipe metropolitana na vitória por 1 a 0 diante do Iguatu, pela terceira rodada do certame nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Parte da torcida localizada por trás do banco de reservas proferiram cânticos de cunho homofóbico direcionado ao técnico da Associação Desportiva Iguatu, o sr. Washington Luiz dos Santos. As palavras utilizadas foram: "Washington viado! , Washington viado!". O fato foi comunicado ao delegado da partida", escreveu Leonilson no documento.

O julgamento do caso ocorreu na manhã desta segunda-feira. A decisão foi unânime entre os auditores presentes, que citaram a súmula do embate como irrefutável, apesar da ausência de provas audiovisuais do ato discriminatório. Foi citado ainda que, caso haja prova audiovisual do crime, elas podem ser utilizadas para a identificação dos torcedores envolvidos no episódio.

Com os pontos perdidos, a situação do Maracanã, que já era delicada na Série D do Brasileirão, se torna praticamente irreversível. A equipe hoje ocupa a 8ª colocação no Grupo B da Série D com seis pontos. O penúltimo colocado, Tocantinópolis, soma 12 pontos após 12 rodadas.