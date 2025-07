Torcedores do Ceará e Fortaleza entram em conflito antes do Clássico-Rei; veja vídeo

Caso aconteceu no bairro Mondubim na tarde deste domingo, 13. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência. Esta é quarta vez em que os times se encontram neste ano

Uma briga entre torcedores do Ceará e do Fortaleza foi registrada antes do Clássico-Rei, na tarde deste domingo, 13, na rua Joaquim Alfredo, no bairro Mondubim, na Capital. Imagens gravadas por populares e publicada nas redes sociais mostram dezenas de homens trocando socos e chutes na região.

Torcedores chegam a correr atrás de rivais para dar continuidade ao conflito, mas são dispersados após ouvir disparos. Ainda não há informações sobre se os tiros foram de arma de fogo ou de bala de borracha.