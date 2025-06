Ferroviário busca manter invencibilidade como mandante em duelo contra o Treze

Após 12 dias de pausa, o Ferroviário volta a campo pela Série D. A equipe coral recebe o Treze no estádio Presidente Vargas e precisa vencer o Galo da Borborema para manter a sua invencibilidade como mandante. O duelo ocorre neste sábado, 28, às 17h30min e é válido pela 10ª rodada do torneio nacional.

O fator casa vem sendo a principal arma do Tubarão da Barra no certame, uma vez que todas as quatro vitórias do time no torneio foram como mandante. Fora de casa, o time nem ao menos conseguiu empates, tendo perdido os cinco jogos que disputou longe do estado do Ceará.

O jogo anterior da equipe cearense no PV foi a vitória sobre o Santa Cruz, líder do grupo, por 3 a 1. Esta foi a única derrotada do rival pernambucano no campeonato e a única vez que o Santinha sofreu mais de um gol em uma partida da Série D.

A equipe coral também se destaca no ataque, sendo a terceira equipe, empatada com o Central, que mais marcou gols no grupo A3. São 12 tentos em nove jogos, tendo uma sequência de quatro partidas consecutivas balançado as redes.

Se o comando de ataque vai bem, a defesa não consegue seguir o mesmo ritmo. O Ferrão tem a pior defesa entre seus adversários, tendo sofrido 15 gols, a maioria deles vindo dos duelos fora de casa. Se for feito o recorte dos jogos contra Sousa, um 4 a 0, Santa Cruz, 3 a 1, e América-RN, um 3 a 2, o time coral sofreu 10 gols somente nesses três confrontos.