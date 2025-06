‘Rei da Malásia’: ex-Ceará e Fortaleza, Bérgson entra na mira do Sport

Atuando no futebol da Malásia desde 2020, o atacante Bérgson, ex-Ceará e Fortaleza, pode estar retornando para o Brasil. Maior artilheiro da história do Johor FC, o Esportes O POVO apurou que o jogador de 34 anos está na mira do Sport, que busca reforços no mercado da bola com o intuito de tentar reverter a difícil situação que vive na Série A, onde é o lanterna, com apenas três pontos.

Bérgson está no Johor há cinco temporadas, desde que chegou ao país asiático, e é o principal jogador do time. Por lá, tem números expressivos: são 152 gols em 137 jogos disputados. O brasileiro se tornou o primeiro atleta da história do clube a ultrapassar a marca de 100 tentos. Não à toa, é tratado como ídolo pelos torcedores e apelidado de “Rei da Malásia”.