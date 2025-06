Presidente do Icasa, Aloísio Gregório morre aos 59 anos em Juazeiro do Norte

Morreu na manhã desta quinta-feira, 26, em Juazeiro do Norte, o presidente do Icasa, Cícero Aloísio Farias Gregório, aos 59 anos. Ele não resistiu ao agravamento do estado de saúde após uma semana de internação no Hospital Regional do Cariri.

Natural de Granjeiro, ele foi hospitalizado no dia 19 deste mês após passar mal em casa. Durante o internamento, foi submetido a uma cirurgia em decorrência de uma úlcera. Na noite de quarta-feira, 25, ele passou por sessões de hemodiálise para tratar um quadro de insuficiência renal.