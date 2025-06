Com Guarany de Sobral, Série C do Cearense começa neste fim de semana

Guarany de Sobral fará retorno ao futebol cearense na Série C 2025 / Crédito: Josimar Rodrigues

Com novidades e retornos, a Série C do Campeonato Cearense de 2025 tem início neste fim de semana. Crateús, Guarany de Sobral, Limoeiro e Vila Real disputarão o certame durante 50 dias com o objetivo de conseguir o acesso à segunda divisão estadual. Na primeira fase do certame, as equipes disputarão entre si em jogos de ida e volta, totalizando seis partidas por equipe. Em seguida, os dois primeiros colocados garantem o acesso à Série B do Cearense de 2026 e disputam a final do campeonato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A decisão também acontecerá em jogos de ida e volta, marcados para acontecer nos dias 9 e 18 de agosto, respectivamente. Como chegam as equipes? Guarany de Sobral Grande destaque desta edição, o Cacique retorna ao cenário estadual após ter paralisado as atividades por dois anos devido a uma grave crise financeira. Com gestão e elenco renovados, o Guarany — primeiro cearense a vencer um campeonato nacional — tenta voltar a figurar na elite do futebol cearense. Crateús Tradicional equipe do Interior do estado, o Crateús tem como objetivo conquistar o tricampeonato da Série C e subir para a segunda divisão. O Guerreiro do Poty também passou por reformulação interna a fim de se reforçar para a disputa do Cearense.