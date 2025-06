CBF detalha tabela da Série A da 13ª à 18ª rodada; veja data e horário do Clássico-Rei

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, nesta segunda-feira, dia 16, a tabela detalhada das rodadas 13 a 18 da Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, os times que fazem parte da elite nacional estão em período de pausa por conta da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, com exceção de Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, que particiam do torneio.

O Clássico-Rei, envolvendo Ceará e Fortaleza, que acontece na 13ª rodada, ficou marcado para o dia 13 de julho, um sábado, às 20h30min, na Arena Castelão. A data da partida coincide com a final do Mundial de Clubes, que ocorrerá um pouco mais cedo, às 16 horas (de Brasília).