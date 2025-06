Maracanã perde para Sampaio Corrêa e permanece na lanterna do Grupo A2 da Série D

Erivan abriu o placar para o Sampaio aos quatro minutos de jogo / Crédito: Ronald Felipe/Sampaio Corrêa

Buscando deixar a lanterna de seu grupo, o Maracanã viajou até São Luís, no Maranhão, mas saiu novamente derrotado na Série D do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, a equipe de Maracanaú foi derrotada pelo Sampaio Corrêa por 2 a 0, pela nona rodada do certame nacional. O placar do confronto permaneceu empatado por, somente, quatro minutos. Isso porque, Erivan marcou o primeiro gol da Bolívia Querida aos 4 minutos da etapa inicial.