Horizonte empata com Central-PE e deixa lanterna do Grupo A3 da Série D

Na décima e última rodada, a equipe encara Sousa-PB fora de casa. A partida será disputada no próximo dia 29, no Estádio Marizão (PB)

O Horizonte arrancou um empate contra o Central-PE neste domingo, 15, em jogo da nona rodada da Série D 2025. Atuando em casa, no Estádio Domingão, o Galo saiu atrás no placar, mas conseguiu igualar o duelo em 1 a 1 no segundo tempo e somou um ponto no certame.



Com o resultado, o time cearense deixa a lanterna do Grupo A3 da competição e agora é sétimo colocado, com oito pontos. Na décima e última rodada, a equipe encara Sousa-PB fora de casa. A partida será disputada no próximo dia 29, no Estádio Marizão (PB).