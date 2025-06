Invicto há seis jogos, Floresta encara o CSA em duelo direto por vaga no G-8 da Série C

Técnico Leston Júnior no jogo Floresta x Itabaiana, no Estádio Domingão, pelo Campeonato Brasileiro Série C 2025 / Crédito: Kely Pereira / Floresta EC

Embalado por uma sequência invicta, o Floresta enfrenta o CSA-AL nesta segunda-feira, 16, às 19h30min, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), em confronto direto por afirmação na briga pelas primeiras posições da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida é válida pela 9ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes que vivem bom momento e querem manter a crescente. O duelo terá transmissão pelo canal Nosso Futebol no YouTube.