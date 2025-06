Iguatu reclama de pênalti não marcado em derrota para o Tocantinópolis na Série D

Aos 17 minutos da etapa final, enquanto a partida ainda estava empatada, Tiaguinho consegue uma tabela com João Carlos, acha bom passe para Otacílio Marcos, que devolve de cabeça para o camisa 10 do escrete cearense.

O Iguatu foi derrotado por 1 a 0 pelo Tocantinópolis , nesta sexta-feira, 13, no estádio Morenão. O único gol da partida foi marcado por Ailton, já na etapa final. No entanto, pela segunda rodada consecutiva, um lance de arbitragem chamou a atenção no confronto.

Quando ele ia dominar, de cara para o goleiro, Tiaguinho foi derrubado pelo defensor do Tocantinópolis. Contudo, o árbitro Rafael Carlos Salgueiro, de Alagoas, não entendeu o lance como faltoso e deu sequência ao jogo.

Três minutos após a não marcação da penalidade, aos 20 minutos do segundo tempo, Ailton Junior marcou o gol da vitória da equipe visitante. Nas redes sociais, o Azulão, reclamou da não marcação da penalidade e do impacto do lance no confronto — tendo em vista o gol sofrido poucos minutos após o ocorrido.