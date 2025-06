Capitão do Floresta, zagueiro Ícaro valoriza boa fase da equipe

A equipe cearense soma 12 pontos até o momento, mesma pontuação do Ituano, primeiro time dentro do G8

O Floresta faz um bom início de Série C e se coloca na briga pelo acesso. A equipe cearense soma 12 pontos até o momento, mesma pontuação do Ituano, primeiro time dentro do G8. Um dos fatores para o início positivo é a defesa, que foi vazada somente cinco vezes até o momento.

O Verdão está há três jogos consecutivos sem sofrer gols, tendo como um dos destaques desse bom momento o zagueiro Ícaro. Em entrevista, o defensor valorizou o trabalho que vem sendo feito pela equipe e ressaltou que uma boa defesa passa pelo conjunto.