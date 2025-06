Ferroviário encara América-RN por primeira vitória como visitante na Série D

Ocupando a 4ª colocação da chave, com 12 pontos conquistados, o Tubarão da Barra chega confiante após vitória sobre o Santa Cruz-PE por 3 a 1 , na rodada anterior. No entanto, os comandados de Tiago Zorro ainda não ganharam como visitantes nesta edição da Série D.

Em confronto direto no G-4 do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário viaja até Natal (RN) para enfrentar o América-RN nesta segunda-feira, 16, às 20 horas, na Arena das Dunas, buscando vencer a primeira partida longe de seus domínios na competição.

"A gente quer quebrar esse tabu de vencer fora de casa. A gente está fazendo nosso papel dentro de casa, mas sabe que tem que melhorar fora (de casa), somar pontos fora de casa. Seguir trabalhando para estar sempre no G-4 para que a gente possa chegar no nosso objetivo final", analisou o lateral-direito Rikelmy.

Ao todo, o Ferroviário disputou quatro jogos fora de casa, nos quais foi derrotado por Central-PE, Sousa-PB, Treze-PB e Santa Cruz-PE. Por outro lado, a equipe coral levou a melhor nos quatro jogos como mandante, o que garante uma posição entre os quatro melhores do grupo.

A partida possui o mesmo grau de importância para o Mecão. Atualmente, a equipe do técnico Moacir Júnior ocupa a 3ª colocação do grupo, com 13 pontos — um a mais que o Ferrão. O Alvirrubro perdeu as duas partidas mais recentes, para CSA-AL, pela Copa do Nordeste, e Sousa-PB, pela Série D.