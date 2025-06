Iguatu perde para o Tocantinópolis, mas segue no G-4 do Grupo B da Série D

O time volta a campo apenas no sábado, 28, quando enfrenta o Altos-PI, fora de casa, às 16 horas, pela 10ª rodada do certame nacional

Em confronto direto pelo G-4, o Iguatu acabou levando a pior. O Azulão do Centro-Sul foi derrotado por 1 a 0 pelo Tocantinópolis, nesta sexta-feira, 13, no estádio Morenão. O único gol da partida foi marcado por Ailton, já na etapa final.

Com o resultado, a equipe permanece na terceira colocação do Grupo B, com 11 pontos somados. Até agora, em nove jogos, foram três vitórias, três derrotas e três empates.