Contra o Sampaio Corrêa, Maracanã busca vencer para sair da Lanterna

A equipe metropolitana possui apenas uma vitória no torneio e somou somente um ponto nos últimos cinco jogos. Sem a consistência defensiva que foi marca nas campanhas de Campeonato Cearense e Copa do Brasil, o clube de Maracanaú sofreu 11 gols em sete partidas e tem a pior defesa de seu grupo.

O Maracanã enfrentará o Sampaio Corrêa neste sábado, 14, no Estádio Castelão, em São Luís(MA), em duelo válido pela nona rodada da Série D. O Bicolor atualmente é o lanterna do Grupo A2 da quarta divisão e precisa vencer para se manter próximo ao G4.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já no ataque, a equipe também não possui muito destaque, um problema que vem desde o primeiro trimestre do ano. Sem um "homem gol" no ataque, o Bicolor tem sete gols no certame, sendo o segundo time que menos marcou, ao lado do Sampaio Correia.

A equipe maranhense, por sua vez, não faz valer o seu favoritismo dentro do grupo. Já campeão da divisão de acesso e vindo da Série C, o Sampaio Corrêa era tido como um dos favoritos a subir, devido a sua experiência na competição e por ter jogado divisões mais elevadas nos últimos anos.

O que se viu, no entanto, foi uma equipe bastante irregular durante o ano. Foi eliminado na semifinais do estadual, foi lanterna de seu grupo na Copa do Nordeste e encontra dificuldades na última divisão. Apesar de estar no G4, a Bolívia Querida venceu apenas um jogo nos últimos cinco.

Se o ataque não vai bem, a defesa pode ser um ponto de salvação para os maranhenses. Com apenas seis gols sofridos, a Bolívia foi o time que sofreu menos gols no Grupo A3, porém, três desses gols foram sofridos nas duas partidas mais recentes da equipe, podendo indicar uma queda de qualidade no setor.