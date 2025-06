Maracanã é derrotado pelo Imperatriz e segue na lanterna da Série D

Equipe de Maracanaú não vence desde o duelo diante do Iguatu e ocupa a última posição do Grupo B com seis pontos em oito jogos

O Maracanã foi superado mais uma vez na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 8, a equipe de Maracanaú recebeu o Imperatriz em casa, no estádio Almir Dutra, pela oitava rodada do certame nacional e foi superada em 3 a 2.

O time cearense já saiu atrás no placar aos 12 minutos, quando o Imperatriz abriu o marcador com Cloves, mas a igualdade no placar foi alcançada antes do apito de intervalo. Aos 33 minutos, de pênalti, Luis Soares empatou, mas o grupo maranhense conseguiu a virada na segunda etapa, com gols de Tarcísio e Ícaro. Aos 23 minutos, Rogério ainda diminuiu a desvantagem, mas o grupo não conseguiu a virada até o apito final.