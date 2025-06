Implementação de reconhecimento facial é iniciada no PV; confira detalhes

A Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza (Secel) anunciou nessa segunda-feira, 9, o processo detalhado para a implementação do sistema de reconhecimento facial no Estádio Presidente Vargas, no bairro Benfica. Após reunião com o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), os prazos foram definidos, e o processo deverá ser finalizado até o dia 8 de agosto de 2025.

Já a partir do dia 30 de setembro, a entrada de torcedores no PV só será permitida mediante cadastro da biometria facial. A partir dessa data, todos os eventos realizados na praça esportiva contarão com a medida.