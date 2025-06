Iguatu reclama de gol irregular em empate com o Maranhão na Série D

Nas imagens da transmissão da partida é possível ver, nitidamente, que o atleta do Maranhão estava em posição de impedimento no lance em que ele abre o placar

O Iguatu viajou até São Luís para enfrentar o Maranhão, no último domingo, 8, pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Durante o tempo regulamentar, o placar terminou igualado em 1 a 1 - no entanto, com reclamação do Azulão do Centro-sul.

Como a Série D não possui o auxílio da arbitragem de vídeo (VAR), e a arbitragem não marcou o impedimento, o gol foi validado. O prejuízo só não foi maior, pois, aos 58 minutos do segundo tempo, Giovani Silva aproveita o rebote do goleiro maranhense e empata o placar no último lance do confronto.

Após o jogo, foi a vez da comissão Macão protestar contra a arbitragem — devido aos 13 minutos de acréscimos dados na segunda etapa.

Com o resultado, o Azulão se manteve na 3ª colocação do Grupo A2 da Série D do Brasileirão, com 11 pontos — podendo ainda ser ultrapassado pelo Sampaio Corrêa-MA, que possui um jogo a menos em relação aos cearenses. Já o Maranhão foi a 8 pontos, ocupando a 6ª posição do grupo.