Ciel marca duas vezes e Ferroviário vence o Santa Cruz no PV

Jogadores comemoram gol de Ciel contra o Santa Cruz / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário AC

O Ferroviário venceu por 3 a 1 o Santa Cruz na noite deste domingo, 8, no estádio Presidente Vargas, e se manteve no G4 do grupo A3 da Série D. Os cearenses saíram atrás do placar, mas empataram logo na sequência e na segunda etapa, anotaram mais dois gols. Ciel e Thiago Galhardo, jogadores mais experientes de ambas as equipes, foram os grandes destaques do jogo, com o primeiro marcando dois gols e o segundo anotando um tento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ferroviário 3x1 Santa Cruz: o jogo O Ferrão aproveitou o fator casa e foi dono da posse desde o início do jogo. Diferente do que se viu durante boa parte da temporada, o Tubarão foi propositivo e conseguiu incomodar o goleiro Felipe Alves nos minutos iniciais. Com um time que pressionava pouco, o Santinha ficou refém das transições, contando muito com o Thiago Galhardo saindo da sua função de nove para abrir espaços e distribuir o jogo. Por volta dos 13 minutos da primeira etapa, houve um bate rebate dentro da grande área coral, e na sobra, o camisa 9 da equipe pernambucana chutou de primeira e abriu o placar. A vantagem visitante, contudo, durou apenas dois minutos. Aos 15 minutos, o Ferroviário pressionou a saída de bola do adversário, recuperou a posse no último terço e acionou Ciel, que chutou em diagonal e deixou tudo igual na Capital Cearense. Após o empate, o Ferrão se estabeleceu como o dono do jogo, conseguindo ter predominância no lado esquerdo do campo com tabelas entre Filipe Cruz e Ailton Santos. No meio-campo, de destacaram Ramires e Gharib, que conseguiam impedir o adversário de sair em contra-golpes e encontravam os jogadores de lado de campo.

Na segunda etapa, os donos da casa apostaram no jogo aéreo, buscando o camisa 99 Ciel que na segunda etapa ficou mais tempo "preso" na grande área. Os visitantes, por sua vez, viram suas chances de contra-ataque ainda mais escarças na segunda etapa, com poucas escapadas durante o início do segundo tempo. O Ferroviário, contudo, precisou de 29 minutos para passar a frente no placar. Após boa troca de passes, a bola chegou ao artilheiro Ciel, que chutou de primeira e desempatou a partida. Com a mudança no placar, se alteraram os papeis na partida. Com um banco de reservas mais robusto e um time mais técnico, o Santa Cruz passou a ter mais ações ofensivas na partida, enquanto o Ferroviário se sentiu confortável em baixar suas linhas e jogar de maneira reativa.