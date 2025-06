Horizonte é derrotado pelo Santa Cruz-RN e perde chance de entrar no G4

A equipe cearense foi derrotada pelo placar de 1 a 0 / Crédito: reprodução/horizontefc

O Horizonte foi derrotado por 1 a 0 pelo Santa Cruz-RN, no estádio Nazaernão, em Goianinha(RN), na tarde deste sábado, 7. O Galo do Tabuleiro fez uma boa primeira etapa, mas perdeu ritmo após a parada para hidratação do primeiro tempo e sofreu um gol com uma falha do goleiro John Wilquer. Santa Cruz-RN 1x0 Horizonte: O jogo Com possibilidade entrar no G4 no Grupo A3 da Série D, a equipe cearense foi ao Rio Grande do Norte em busca de quebrar duas marcas negativas: não ter pontuado fora de casa na Série D e também não ter marcado gols jogando longe do Domingão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Adriano Albino, treinador do Horizonte, armou sua equipe em um 4-4-2, que tinha como principal ideia explorar as laterais do campo Leozinho e Betinho. A estratégia chegou a funcionar, e o Galo teve volume nos minutos iniciais do jogo. O Santa Cruz-RN executava mal a saída de bola e não conseguia sair para o jogo, perdendo a bola algumas vezes no seu campo defensivo. Em uma dessas roubadas de bola, o Horizonte alçou bola na área e em um bate rebate, o time horizontino carimbou o travessão. A equipe cearense foi superior no jogo até a parada para hidratação, que ocorreu por volta dos 25 minutos da primeira etapa. Após o tempo técnico, os donos da casa voltaram mais organizados e tiveram as melhores chances na partida. Aos 29 minutos, o Santa Cruz-RN trocou passes na entrada da grande área, fazendo a bola chegar em Thálisson, que chutou de fora da área e contou com uma "ajudinha" para anotar o tento. John Wilquer, goleiro do Horizonte, cometeu um erro na hora de encaixar a bola e ela desviou em seu peito e caiu para dentro do gol.