MP do Ceará recomenda suspensão de jogos no PV até implantação de biometria facial

Nessa terça-feira, 3, o Ministério Público do Estado do Ceará, via Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, recomendou a suspensão da realização de eventos esportivos no Estádio Presidente Vargas pela Federação Cearense de Futebol e pela CBF.

A medida deve permanecer até que o equipamento comprove a implementação do sistema de reconhecimento facial, conforme determina a Lei Geral do Esporte. O MP já havia alertado o estádio desde a primeira versão da lei, datada de 14 junho de 2023, uma vez que o equipamento suporta mais de 20 mil espectadores.