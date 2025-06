FCF pede proibição da torcida do Santa Cruz em jogo no PV após ataque ao Ferroviário

Segundo o Ferroviário, no trajeto de retorno ao hotel onde a equipe estava hospedada, o ônibus do clube cearense foi apedrejado por torcedores do time pernambucano, mesmo com a escolta da Polícia Militar de Pernambuco / Crédito: Ferroviário

Após o ataque ao ônibus da delegação do Ferroviário, no último domingo, 1º, em Recife (PE), a Federação Cearense de Futebol (FCF) solicitou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a proibição da presença da torcida do Santa Cruz no jogo de volta contra o Tubarão da Barra. A partida está marcada para este domingo, 8, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela Série D. Em menos de 24 após o início da venda de ingressos, os bilhetes disponíveis para a torcida visitante no PV já estão esgotados. O Esportes O POVO entrou em contato com a assessoria do Santa Cruz, mas não obteve resposta até o momento.

Além do pedido, a FCF também ingressou como terceira interessada na denúncia protocolada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) junto ao STJD, em decorrência do episódio ocorrido em Pernambuco. Segundo a entidade cearense, o principal objetivo das medidas é "evitar novos episódios de violência" e garantir a segurança dos envolvidos na partida. "A Federação Cearense de Futebol reitera seu compromisso com a integridade física dos atletas, membros das comissões técnicas e demais profissionais envolvidos na realização das partidas e seguirá acompanhando o desenrolar do processo, adotando todas as medidas necessárias", afirmou a FCF em nota oficial. Ataque ao ônibus do Ferroviário Na noite do último domingo, 1º, o ônibus que transportava a delegação do Ferroviário foi atacado pela torcida do Santa Cruz após deixar o Estádio do Arruda após a derrota de 3 a 1, na partida da sétima rodada da Série D.