Delegação do Ferroviário sofre ataque após partida contra o Santa Cruz no Recife; Ninguém ficou ferido

A delegação do Ferroviário foi alvo de um ataque violento na noite deste domingo, 1º de junho, após a derrota por 3 a 1 para o Santa Cruz, no Estádio do Arruda, pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. De acordo com o clube cearense, no trajeto de retorno ao hotel onde a equipe estava hospedada, o ônibus do clube cearense foi apedrejado por torcedores do time pernambucano, mesmo com a escolta da Polícia Militar de Pernambuco. Ninguém ficou ferido, mas o Tubarão da Barra classificou a ação como “covarde” e afirmou que a integridade física de atletas e membros da comissão técnica foi colocada em risco.

Em nota oficial divulgada ainda na noite deste domingo, o clube lamentou o episódio e pediu providências das autoridades. "A gravidade do ocorrido poderia, infelizmente, ter resultado em uma tragédia", destacou. "Reforçamos que episódios como esse mancham o futebol, afastam as famílias dos estádios e jamais podem ser tratados como algo comum no esporte." Ataques reincidentes contra times cearense A Federação Cearense de Futebol também se pronunciou e repudiou o ataque, relembrando que este é o segundo caso grave de violência envolvendo clubes cearenses em Recife nos últimos meses. Em fevereiro, o ônibus do Fortaleza foi alvo de atentado após um jogo contra o Sport, pela Copa do Nordeste, deixando seis jogadores feridos. Na ocasião, sete integrantes da Torcida Jovem do Leão chegaram a ser presos, mas foram soltos após o fim da prisão temporária. O Ministério Público de Pernambuco pediu a prisão preventiva dos suspeitos, que foram denunciados por tentativa de homicídio, associação criminosa e incitação à violência.