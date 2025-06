Ferroviário perde para o Santa Cruz no Arruda, mas segue no G-4 na Série D

O Tubarão da Barra chegou a quatro derrotas fora de casa, mas se mantém entre os primeiros colocados do grupo com nove pontos

Diante de mais de 30 mil torcedores adversários no Arruda, o Ferroviário foi superado pelo Santa Cruz por 3 a 1, na tarde deste domingo, pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a quarta derrota seguida fora de casa, o time cearense segue no G-4 do Grupo A3, com nove pontos.

Thiaguinho marcou dois dos três gols da equipe pernambucana e Lucas Bessa fechou a conta para o líder do grupo. O gol solitário do Tubarão da Barra foi anotado por Kevin Rivas, que bateu bem de fora da área.