Ferroviário x Santa Cruz não terá presença de torcida visitante por decisão do STJD

A medida ocorre após o ataque sofrido pela delegação do Ferrão em Recife, que teve seu ônibus depredado por torcedores do adversário. O fato aconteceu no domingo, 1º, após a derrota dos cearenses para os pernambucanos por 3 a 1.

Superior Tribunal de Justiça Desportiva deferiu a liminar da Federação Cearense de Futebol requisitando torcida única no confronto entre Ferroviário e Santa Cruz, que acontecerá neste domingo, 8, às 17h30min, no estádio Presidente Vargas.

Na quarta-feira, 4, a FCF entrou com uma liminar que solicitava a proibição da entrada de torcedores e da comercialização de ingressos destinados à equipe visitante. Segundo a federação, a medida visa "exclusivamente ao jogo deste domingo, com o objetivo de resguardar a integridade física dos torcedores e garantir a segurança do evento".

O duelo entre as equipes corais vale a permanência do Ferroviário no G4 do Grupo A3. Em caso de derrota do Tubarão e vitória do Treze, a equipe cearense sairá da quarta colocação. Em casa, o Ferroviário possui 100% de aproveitamento.

Relembre o ocorrido com o Ferroviário:

A delegação do Ferroviário foi alvo de um ataque violento na noite deste domingo, 1º de junho, após a derrota por 3 a 1 parao Santa Cruz, no Estádio do Arruda, pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.