Presidente eleito da CBF, Samir Xaud recebe apoio do Ceará e da FCF

Mandatários do Alvinegro de Porangabuçu e da Federação Cearense de Futebol marcaram presença na posse de Samir Xaud

Entre os presentes na cerimônia estavam o presidente do Ceará , João Paulo Silva, e o presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio. Ambos demonstraram apoio à nova gestão e destacaram a importância de renovação e união no futebol brasileiro.

Samir Xaud foi eleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste domingo, 25, em votação realizada na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Ele venceu com a chapa única “Futebol para Todos: transparência, inclusão e modernização”.

“Respeito muito a questão institucional. O Ceará tem que apoiar o novo presidente. Que seja um período de muito trabalho, dedicação e união, sempre em prol dos interesses coletivos e principalmente para a evolução do nosso futebol. Deixei claro que ele (Samir) pode contar com o apoio do Ceará”, afirmou João Paulo Silva.

A eleição contou com a presença de representantes de apenas dez clubes da Série A, que estiveram na sede da CBF para prestigiar a posse de Samir.

Já Mauro Carmélio, que apoiou a candidatura de Xaud desde o início, destacou o potencial da nova administração e não escondeu o entusiasmo em relação ao futuro do futebol no país com a nova chapa.