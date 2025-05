Presidente do Ceará elogia Vina, mas diz não ter "nada encaminhado" por retorno

O dirigente do Vovô esteve presente no programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, na noite deste sábado, 24

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, falou sobre um possível retorno de Vina ao Alvinegro de Porangabuçu. Em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, na noite deste sábado, 24, o dirigente do Vovô revelou seu apreço pelo atleta, mas afirmou que a contratação do meia não chegou a ser debatida no clube.

Vina teve uma passagem marcante pelo Ceará entre os anos de 2020 e 2023. Nesse período, ele conquistou uma Copa do Nordeste e foi o grande nome da melhor campanha do Ceará na história da Série A do Brasileirão de pontos corridos, na temporada de 2020.