Candidato único, Samir Xaud é eleito presidente da CBF até 2029

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem um novo presidente. Candidato único, Samir Xaud, médico e ex-vice-presidente da Federação Roraimense de Futebol (FRF), foi eleito neste domingo, 24, para comandar a entidade máxima do futebol brasileiro até 2029. Ele assume o posto após o afastamento de Ednaldo Rodrigues com a promessa de estabilidade institucional e reconstrução da imagem da entidade após anos de crises administrativas e esportivas.

Foi neste vácuo de poder que Samir Xaud surgiu como nome de consenso entre as federações estaduais para colocar fim à disputa interna. A maior parte dos clubes das Séries A e B — inclusive Ceará e Fortaleza —, por sua vez, queria Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista de Futebol (FPF), como candidato. Desafios imediatos O novo presidente terá uma lista extensa de questões a resolver. No campo esportivo, o maior desafio é recuperar o prestígio da seleção brasileira masculina, que vive um momento conturbado, com desempenho abaixo do esperado nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A contratação de Carlo Ancelotti como técnico da Amarelinha coloca ainda mais pressão sobre a nova gestão.

O técnico italiano, multicampeão europeu, deixou o Real Madrid e assume o cargo nesta segunda-feira, 26. Xaud terá que lidar com a expectativa da torcida e a necessidade de resultados imediatos em um cenário competitivo e emocionalmente carregado. Além do time principal, o futebol de base também precisa de reestruturação. Nos últimos anos, o Brasil tem revelado talentos individualmente, mas falhado na organização de equipes coesas e competitivas. Fora das quatro linhas Na esfera administrativa, os desafios são igualmente complexos. A CBF precisa aprimorar seus mecanismos de transparência, combater os vícios de gestões passadas e modernizar a relação com clubes, federações e entidades internacionais.

A governança é tema central da nova administração, que precisará rever estatutos e práticas políticas que favoreceram a perpetuação no poder. Além disso, há uma crescente pressão por maior inclusão e valorização do futebol feminino. A seleção brasileira feminina, embora tenha crescido em visibilidade, carece de apoio institucional sólido e investimentos estruturais.