João Paulo despista, mas diz que Ceará vai se reforçar na janela: "Mapeamos as carências"

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, revelou o interesse do clube na contratação de novos atletas. Em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, na noite deste sábado, 24, o dirigente do Vovô afirmou que as conversas internas por novas aquisições já para a temporada de 2025 seguem acontecendo internamente.

Segundo o presidente, os integrantes do Departamento de Futebol do Vovô (DF) já sabem quais as “carências” do escrete de Porangabuçu e, com isso, alguns nomes já estão sendo analisados por membros da gestão e direção do clube.