Floresta empata com Ituano fora de casa e segue na cola do G-8 da Série C

O Floresta empatou sem gols com o Ituano na tarde deste domingo, 25, em jogo disputado no Estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, em São Paulo, válido pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o clube cearense somou seu nono ponto no torneio e segue em posição intermediária na tabela, ocupando a 11ª colocação.

A partida foi um confronto direto pelo G-8 da Terceirona — zona que garante classificação ao quadrangular —, já que o Ituano ocupa, atualmente, a 7ª colocação. Com o empate, o Lobo da Vila Manoel Sátiro se mantém próximo do Ypiranga (8º), com um ponto de diferença.