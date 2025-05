Pouco inspirado, Iguatu sai na frente, mas cede empate ao Tocantinópolis pela Série D

Com o placar, o Iguatu foi para a 3ª posição do Grupo A2, com 7 pontos conquistados em 6 jogos da Série D do Campeonato Brasileiro

Iguatu e Tocantinópolis–TO empataram por 1 a 1, em jogo válido pela 6ª rodada da Grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, 24, as equipes se enfrentaram no estádio João Ribeiro, em Tocantins, e protagonizaram uma partida com desempenho abaixo do esperado. Leozinho, para o Iguatu, e Hitalo, para o Tocantinópolis, foram os autores dos gols do confronto.

O Azulão até saiu na frente do placar. Aos 27 minutos da etapa inicial, Roni cobrou um arremesso lateral próximo à marca do escanteio, a bola viajou ao longo da grande área, quicou próximo à marca do pênalti e achou Leozinho, que completou para o gol.