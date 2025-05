Copa do Brasil: saiba a logística do Maracanã para o duelo contra o Internacional

Em partida que será realizada no estádio Orlando Scarpelli, o Maracanã precisa vencer por um gol para levar para os penaltis

O time cearense foi derrotado pelo Colorado por 1 a 0 no jogo da ida e precisa de um gol para levar para os pênaltis e dois gols ou mais para passar de fase no tempo normal.

O Maracanã enfrentará o Internacional nesta quinta-feira, 22, às 19 horas, no estado Orlando Scarpelli. A partida ocorre no estádio catarinense porque o Maracanã vendeu o seu mando de campo. Segundo o colunista Afonso Ribeiro, a equipe pode receber até 400 mil pela troca .

No domingo, 25, a equipe cearense enfrenta o Sampaio Corrêa, às 16 horas, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú. Apesar dos bons desempenhos no Campeonato Cearense e na Copa do Brasil, o Bicolor não encontrou constância na Série D.

Em Florianópolis, a equipe realizará treinos no CT de uma das equipes locais na terça-feira e na quarta-feira, para encarar a equipe gaúcha na noite de quinta-feira. Ao término do confronto, a delegação já se dirigirá ao aeroporto para retornar a Fortaleza.

O Bicolor jogou contra o Parnahyba, em Parnaíba(PI), no domingo, 18, onde foi derrotado por 3 a 2 e retornou ao Ceará após o fim da partida. Na madrugada desta segunda-feira, 19, a equipe embarca em vôo comercial para a capital de Santa Catarina.

A equipe perdeu para o lanterna na última rodada, só venceu uma partida em cinco jogos e está na sexta colocação do grupo A2.

Relembre o primeiro jogo entre Maracanã e Internacional

O Maracanã perdeupela primeira vez na edição de 2025 da Copa do Brasil. A equipe metropolitana foi até o Beira Rio, em Porto Alegre, elutou até os acréscimos por um empate contra o Internacional, contudo, os cearenses acabaram derrotado por 1 a 0 na noite desta terça-feira, 29. O jogo da volta, com mando do Maracanã, está marcado para o dia 22 de maio.

Assim como foi durante as outras partidas do Bicolor no torneio nacional, a equipe fez uma partida de excelente postura defensiva e teve como maior destaque o goleiro Rayr Miller, que fez intervenções pontuais, pegou pênalti, mas não conseguiu impedir o gol Colorado nos acréscimos.