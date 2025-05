Floresta empata em casa com o Guarani e perde chance de saltar na tabela da Série C

Em duelo válido pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Floresta ficou no empate com placar zerado diante do Guarani, na tarde deste sábado, 17, no Estádio Domingão, em Horizonte. O resultado frustrou os planos do Verdão, que buscava se consolidar na parte de cima da tabela, ainda que tenha ampliado a série invicta.

Os torcedores do Lobo da Vila que estiveram no estádio viram um jogo próximo a monotonia, com poucas chances criadas de ambas os lados. O Floresta até chegou a comemorar um gol na segunda etapa, quando tinha um jogador a mais, mas a arbitragem viu impedimento de Ruan no lance.