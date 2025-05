Ceará tem a menor média de posse de bola da Série A após oito rodadas; Fortaleza é o 15º

Na tabela da Série A, o Ceará tem um dois pontos a mais que o Fortaleza. O Vovô está na sexta colocação e o Leão na décima primeira / Crédito: Samuel Setubal

Na sexta posição da tabela, o Ceará não tem levado a posse de bola como uma prioridade em seu início impactante na Série A do Campeonato Brasileiro. O time de Léo Condé ocupa a última colocação no quesito após oito rodadas disputadas, com uma média de apenas 38,9% por partida. O número liga um alerta para o Vovô em certas ocasiões, mas não foi determinante para frear a boa campanha até aqui. Antes companhia do Alvinegro entre os últimos da estatística, o Fortaleza também segue com uma média abaixo da metade, mas mudou seu estilo de jogo e tem aumentado – subindo para 45,4%. Antes vice-lanterna entre quem mais detinha a bola no torneio nacional, subiu quatro posições e agora é o 15°. Na pontuação, a mudança de estilo cedeu um empate e uma vitória, saindo do Z-4 para a 11ª posição.