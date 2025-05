Ferroviário visita o Sousa para assumir vice-liderança na Série D e emendar 3ª vitória

Mais um reencontro está marcado para o Ferroviário na tarde deste domingo, 11, desta vez no estádio Marizão, na Paraíba, e com possibilidade de assumir a vice-liderança do Grupo A3 da Série D. Para isso, precisa vencer o Sousa-PB, que enfrenta novamente após vencê-lo na Copa do Nordeste, em março deste ano.

A bola rola às 16h30min no duelo entre Dinossauro e Tubarão. Da última — e única — vez em que as equipes se enfrentaram, o placar foi encerrado em 2 a 0 para o Tubarão, na rodada final da fase de grupos do Nordestão. O resultado garantiu a terceira colocação para os cearenses e jogou a equipe paraibana para a lanterna.