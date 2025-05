Ferroviário e Maracanã vencem em rodada de duelos cearenses na Série D

O Tubarão da Barra derrotou o Horizonte no PV, por 1 a 0, enquanto o Maracanã superou o Iguatu, no Almir Dutra, também por 1 a 0. Os jogos foram válidos pela 3ª rodada

O Ferroviário fez valer o favoritismo e venceu o Horizonte no Presidente Vargas, por 1 a 0, com gol do centroavante Kiuan, marcado na etapa inicial. A vitória traz confiança para o Tubarão da Barra, que, após estrear com derrota na Série D, embalou a sua segunda vitória consecutiva. Na tabela, o time comandado por Zorro saltou para a terceira colocação do Grupo C, com seis pontos, um a menos que o América-RN (1º) e o Santa Cruz-PE (2º).

O Horizonte segue sem vencer na competição. O Galo do Tabuleiro, que havia sido goleado na rodada anterior pelo Santa Cruz-PE, por 4 a 0, amargou sua segunda derrota consecutiva e é o lanterna do Grupo C, com apenas um ponto somado, mesma quantidade do Sousa-PB. A equipe cearense, por ter pior saldo de gols, fica atrás do clube paraibano na tabela.