"Tu levou a bandeira, aí o papa é Leão": como torcedores cearenses viveram anúncio no Vaticano

Torcedores cearenses foram registrados no anuncio do novo Pontifice / Crédito: Montagem sobre imagens publicadas nos perfis de Ceará e Fortaleza na rede social X

Na tarde de ontem, 8 de abril, o cardeal Robert Francis Prevost foi eleito para o papado, escolhendo o nome de Leão XIV. Além do momento histórico do anúncio do sucessor do Papa Francisco, a presença de uma bandeira do Ceará e de uma torcedora com camisa do Fortaleza chamaram a atenção dos torcedores e religiosos cearenses. O dono da bandeira alvinegra é Matheus Lemonte, advogado de 26 anos. Matheus atualmente estuda comércio exterior na Universidade de Fortaleza e está fazendo dupla titulação em Deggendorf, cidade próxima a Munique, na Alemanha. O alvinegro afirmou que a ideia de ir ao Vaticano não foi planejada, mas após ser encorajado por seus amigos, decidiu ver o anúncio do novo pontífice ao vivo.

A prática de levar objetos com o escudo do Ceará não é nova para o estudante, uma vez que o mesmo foi a Buenos Aires assistir à vitória do Ceará sobre o Independiente em 2022, e diz ter levado camisa ou bandeira para outras cidades europeias como Salzburg e Praga. Matheus também falou, em tom bem-humorado, sobre a escolha do nome do novo papa. Segundo ele, o Leão agrada os tricolores e o XIV, 14 em algarismos romanos, agrada os alvinegros por remeter a 1914, ano de fundação da equipe. "As pessoas brincam comigo: 'poxa cara, tu levou a bandeira, aí o papa é o Leão'. É Leão, mas é 14, então é um pouquinho deles (torcedores do Fortaleza) e um pouquinho nosso também", disse.

Aninha Clark, de 25 anos, é gestora de projetos e estudante de Negócios Internacionais em Roma, na Itália. Pela proximidade ao Vaticano, a estudante afirmou que não é a primeira vez que andou no país e que admira muito a beleza do local. A gestora descreve ato de usar objetos referentes ao Fortaleza em viagens como uma forma de "dizer de onde eu sou", e brinca afirmando que muitas vezes é reconhecida por isso. "Eu costumo, sim, levar o Fortaleza nessas minhas viagens, em qualquer momento que tenha minimamente aquele sentimento de quer dizer de onde eu sou. Inclusive é uma brincadeira entre os amigos, porque eu uso bastante a blusa do Fortaleza. Sou conhecida entre os amigos por esse ponto", afirma.

"Fiquei muito feliz de mostrar essa edição, que tem uma inspiração na França. A camisa foi confundida até por uma emissora francesa, que me parou perguntando se eu podia dar entrevista em francês por causa da blusa, aí eu falei não, que é um time do Brasil", acrescenta. A torcedora afirma que não soube da repercussão de início devido ao sinal ruim de internet na Praça São Pedro, mas, que ao chegar em casa, ficou feliz com o destaque que recebeu. A brasileira ganhou destaque após conceder uma entrevista ao canal GloboNews, onde uma captura de imagem do momento foi publicada pelo perfil oficial do Fortaleza. "Quando a fumaça branca saiu, aconteceu um movimento de que a praça começou a encher, então todo mundo começou a ficar sem internet. Eu não tinha internet, então eu não tava sabendo nada do que estava acontecendo. Quando eu fui me afastando, voltando para casa, meu WhatsApp começou a receber mensagens, pessoas mandaram um vídeo e um link. Quando eu vi o Fortaleza, eu falei: caraca, não acredito", disse.