Tiago Zorro avalia desempenho do Ferroviário: "Jogo difícil, como todos os de Série D"

Treinador Tiago Zorro no estádio Presidente Vargas / Crédito: Tiago Zorro/Ferroviário AC

O Ferroviário venceu sua primeira partida na Série D do Campeonato Brasileiro após vencer o Santa Cruz-RN pelo placar de 3 a 1, na tarde de sábado, 26, no estádio Presidente Vargas. Após o jogo, o treinador coral Tiago Zorro concedeu entrevista coletiva. Na avaliação do técnico, o Ferroviário passou por mais dificuldade do que deveria no início da partida e mencionou que a postura defensiva do adversário exigiu um pouco mais da equipe.

"Não sei se foi na raça. Não me parece que hoje tenha sido na raça. Sabemos que estamos mais confortáveis quando temos um gramado que dá para jogar. Vimos a diferença desta equipe de uma semana para a outra naquilo que é o jogo e a qualidade do jogo. Vai ter que ser sempre na raça e na atitude, mas também temos que ter qualidade e acredito que vamos ficar melhores", comentou Tiago Zorro. A questão do onze ideal também foi levantada ao treinador, que deu destaque ao meia Bryan, cria da base do clube, e ressaltou que as novas contratações precisam de tempo para entender o esquema de jogo da equipe. "Acho que foi aquilo que eu disse a vocês. Havia jogadores que chegaram recentemente e que precisavam de um pouquinho mais de tempo para entender algumas ideias. O Brayan é um menino da base, um menino que tem muita margem para poder crescer ainda, mas são os jogadores que nós temos e acreditamos neles", disse Zorro.