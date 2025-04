Iguatu perde fora de casa para o Imperatriz e perde a liderança de seu grupo na Série D

A equipe cearense foi derrotada por 2 a 1 pelos donos da casa e com três pontos somados, é a vice líder do grupo B

O Iguatu foi derrotado na tarde deste sábado, 26, pelo Imperatriz pelo placar de 2 a 1 no estádio Frei Epifânio, em Imperatriz-MA. Os gols do Cavalo de Aço foram marcados pelos atacantes Café e Papel, enquanto o experiente Otacílio Marcos diminuiu para o Azulão.

Mesmo com o revés, a equipe cearense se mantém na zona de classificação para a próxima fase da Série D. O Iguatu é o vice-líder do grupo B, com três pontos, atrás do próprio Imperatriz que com a vitória de hoje chegou há quatro pontos.