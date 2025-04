Ferroviário faz 1º jogo diante da torcida na Série D e reencontra Santa Cruz-RN

O Tubarão da Barra fez seu primeiro jogo na competição longe de seus domínios e foi derrotado pelo Central de Caruaru. Dessa vez, jogará no PV em busca do primeiro resultado positivo

O primeiro e mais importante é o do Tubarão da Barra com seu torcedor, posto que será o primeiro jogo em seus domínios na competição nacional. O segundo é com o adversário, que eliminou na pré-Copa do Nordeste, mas teve jogo duro, decidido nas penalidades.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O desafio da vez já ocorre neste sábado, 26, contra o Santa Cruz-RN, às 17 horas, no estádio Presidente Vargas, pelo Grupo A3. O rival potiguar, que caiu também somente nas semifinais de seu Estadual, bem como o time cearense, teve uma estreia com desfecho contrário ao do Ferroviário, vencendo o Sousa-PB dentro de casa. Na ocasião, não enfrentava um adversário frágil, já que o Dinossauro chegou com moral elevado após o bicampeonato paraibano.

Por sua vez, o time de Tiago Zorro largou com revés diante do Central por 2 a 1, na tarde do último domingo, 20, no Estádio Lacerdão. A equipe cearense até buscou o empate no início do segundo tempo, com um belo gol de falta marcado por Ciel após sair atrás do placar, mas acabou sofrendo o segundo gol na reta final da partida e saiu de campo sem somar pontos na estreia.

Visando a Série D, ambas as equipes tentaram manter a base — e devem, no duelo, repetir as escalações de suas estreias — do que funcionou nos certames locais. Pelo lado cearense, o Ferroviário perdeu Lucas Ramires, Janeudo e Allanzinho da equipe titular.