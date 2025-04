Ciel marca de falta, mas Ferroviário perde para o Central na estreia da Série D

Na abertura da Série D do Campeonato Brasileiro 2025, o Ferroviário estreou com revés diante do Central por 2 a 1, na tarde deste domingo, 20, no Estádio Lacerdão, em Caruaru. A equipe cearense até buscou o empate no início do segundo tempo com um belo gol de falta de Ciel após sair atrás do placar, mas acabou sofrendo o segundo gol na reta final da partida e saiu de campo sem somar pontos na estreia. Ruan e Jô Santos marcaram para o Alvinegro.

A equipe comandada por Tiago Zorro teve as estreias de Felipe Cruz e Ailton, mantendo os remanescentes, como Ciel e Cavichiolli entre os titulares – exceto Lucas Ramires, Janeudo e Allanzinho, que saíram do clube. O Tubarão da Barra até começou bem a partida com uma boa chance logo aos 11 minutos. Kevin Rivas arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Milton Raphael a fazer grande defesa, evitando o que seria o gol coral.