Pela segunda vez na história, Ceará e Fortaleza acabam rodada juntos no G-4 da Série A

Com a vitória do Ceará sobre o Grêmio-RS, no sábado, 5, e o empate do Fortaleza com o Mirassol-SP, nesse domingo, 6, as equipes cearenses terminaram uma rodada de Série A juntas no G-4 pela segunda vez na história da competição.

Atualmente, o Vovô ocupa a terceira posição na tabela de classificação, com quatro pontos conquistados em dois jogos disputados. Logo na sequência aparece o Leão do Pici, que possui a mesma pontuação, mas está uma posição abaixo por conta do número de gols marcados.