Investidor interessado em SAF do Ferroviário explica projeto e elogia Zorro

Pedro Roxo, dono da empresa que fez proposta por 90% das ações da SAF coral, falou sobre o ano e planos para o clube durante o programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN

Em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN , nesse sábado, 22, o português Pedro Roxo, dono da empresa que pretende adquirir 90% das ações da SAF do Ferroviário, falou sobre o projeto para a equipe coral, o trabalho do treinador Tiago Zorro e a importância da torcida.

Para Roxo, o crescimento do clube passa pelas reformas que serão feitas no estádio Elzir Cabral. Segundo o investidor, o clube precisa ter uma estrutura para "cuidar" melhor dos seus atletas e já deu previsão de início da obra.

"É de conhecimento publico que já temos o projeto de recuperação do estádio, temos expectativa de começar as obras entre os dias 5 e 6 de março, caso tudo o ocorra bem e tenha aprovação do clube", completou o português.

O dono da empresa teve experiência no futebol brasileiro em 2024, em uma passagem breve pelo Boavista-RJ. "Tivemos uma primeira passagem no Boavista, que, por alguns motivos, não foi para frente. A verdade é que o Boavista não tinha Série, nem Copa do Brasil e, com o nosso investimento, alcançou as duas competições, foi à final da Copa Rio", falou Roxo.

Ferroviário: trabalho de Tiago Zorro

O técnico, também português, vem encontrando seu caminho no Ferroviário, que passa por uma crescente no desempenho. Segundo Pedro Roxo, esta melhora só foi possível graças à paciência da diretoria do Tubarão.